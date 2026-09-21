⚡️ В телеграм запустили приложение для заработка Суть: Заходишь в приложение, 3 раза вращаешь колесо и получаешь случайный денежный приз 🗓Колесо можно вращать каждый день 💰Дополнительных вложений не требуется 🚀Вывод на карты РФ моментальный ✅Проверили лично Ссылка на колесо: @SWAGA Самые горячие блогерши! Заходи, будет интересно.