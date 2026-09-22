Запрещенный судом полигон промышленных отходов получил одобрение Госэкспертизы

В Первоуральске продолжается противостояние промышленников и местных жителей. Камень преткновения – полигон промышленных отходов, который намереваются построить представители ТМК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ельцин-центр, «Пр...
- Кремль: вопрос те...
- ИЩ В Пироговском Уни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым