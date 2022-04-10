Утро.ru

72 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    А это ПИНДОСОВСкое чмо случайно не забыло, что имеет дело с ядерной державой. Нужно поставить ультиматум, что если ещ..."Щедрость америка...
  • Аршак Меликджанян
    а транзит?Reuters: Украина ...
  • Аршак Меликджанян
    а что вы хотите от внука фашистского генерала?Поплатился за ска...

Поплатился за сказанное: немцы освистали Шольца после резких слов о России

Поплатился за сказанное: немцы освистали Шольца после резких слов о России

Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц выступил 9 апреля перед сторонниками на митинге, который проводили в поддержку фракции социал-демократов в немецком Любеке перед началом избирательной кампании на земле Шлезвиг-Гольштейн .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх