Поплатился за сказанное: немцы освистали Шольца после резких слов о России

Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц выступил 9 апреля перед сторонниками на митинге, который проводили в поддержку фракции социал-демократов в немецком Любеке перед началом избирательной кампании на земле Шлезвиг-Гольштейн .
Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц выступил 9 апреля перед сторонниками на митинге, который проводили в поддержку фракции социал-демократов в немецком Любеке перед началом избирательной кампании на земле Шлезвиг-Гольштейн .
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