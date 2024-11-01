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Аналитики зафиксировали стагнацию цен на новостройки Москвы в октябре

Аналитики зафиксировали стагнацию цен на новостройки Москвы в октябре

В октябре на первичном рынке столицы заметнее всего подорожало элитное жилье. А общая стагнация цен связана с окончанием срока действия программы льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой ЦБ В октябре 2024 года средняя цена 1 кв.

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