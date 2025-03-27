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Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье

Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье

Алексей Коновалов/ТАСС Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов снарядов и укреппозиций ВСУ при огневой поддержке штурмовиков соединения в приграничных районах Курской области, помогая им выдавливать подразделения противника с территории РФ.

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