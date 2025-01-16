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Царьград

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Байден предостерёг о росте олигархии и угрозах для демократии в США

Байден предостерёг о росте олигархии и угрозах для демократии в США

Президент США Джо Байден в прощальном обращении выразил обеспокоенность экономическим неравенством в стране.

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