Московским выпускникам дадут больше бесплатных мест в колледжах

В Москве для выпускников девятых классов в рамках новой целевой программы добавят дополнительные 10 тысяч бюджетных мест по популярным направлениям, включая креативные индустрии, профессии в промышленности, финансах и IT-сфере.
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