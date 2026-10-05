Кристиан Лют объяснил рост правых сил в Европе

Аналитик Кристиан Лют оценил рост популярности правых партий в Европе, таких как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение" во Франции.
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