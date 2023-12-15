Татьяна Монтян: ​Кличко почуял слабину Зеленского?

Мэр-златоуст Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому онлайн-изданию 20 Minuten «наехал» на Зеленского: мол, весна покажет, кто где плевал, и после войны тому придется нести ответственность за все свои ошибки и упущения.
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