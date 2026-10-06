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Калужские новости

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В Калуге на Театральной улице разрушается фасад старинного дома

В Калуге на Театральной улице разрушается фасад старинного дома

Фасад старинного дома в Калуге разрушается, куски штукатурки и камни падают на тротуар, так что место ограждено сигнальной лентойКалужанка прислала в редакцию фотографии старинного дома на Театральной улице в областном центре.

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