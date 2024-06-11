Хельмут Марко назвал лучший состав пилотов в современной Формуле 1

Getty Images / Red Bull Content PoolНесмотря на то, что Red Bull и её пилот Макс Ферстаппен остаются непобедимыми в последние годы, спортивный консультант австрийской команды Хельмут Марко не считает голландца и его напарника лучшим составом пилотов в современном чемпионате мира.
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