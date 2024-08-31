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Царьград

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Укрытия не помогают – дроны бьют роями: Что случилось в Курской области на утро 31 августа

Укрытия не помогают – дроны бьют роями: Что случилось в Курской области на утро 31 августа

Стали известны последние новости с Курского направления фронта. Русские дроноводы выбивают ВСУ из укрытий.

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