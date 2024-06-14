Икрам Алискеров готов заменить Чимаева в поединке против Уиттакера

После того, как стало известно, что бой между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером отменен, российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров заявил о своей готовности провести бой в ближайшее время.
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