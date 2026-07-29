И даже если у нас сейчас трудные времена, надо помнить, что любые времена «временны».
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И даже если у нас сейчас трудные времена, надо помнить, что любые времена «временны».
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