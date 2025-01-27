Операционная отчетность обвалила акции "Селигдара"

На снижающемся 27 января российском фондовом рынке среди лидеров падения оказались акции Селигдара. Котировки компании, входящей в десятку крупнейших российских золотодобытчиков, которая также производит медь, олово и вольфрам, снизились на 2,5%, до 42,36 руб.