Обвал рождаемости Демографическая катастрофа в России (Почему материнский капитал не спасёт Россию от демографической катастрофы; Оптимизация Русского мира) продолжает развиваться.
Приговор Русской цивилизации
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ирина Гущина
великий всепропальщик (или тролль?) ваял сиё. фууу воняет...
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10 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Власть решила что сможет решить демографическую проблему за счет пришлых и в этом самая большая ошибка.... Деньги это один из инструментов, для решения вопроса рождаемости, но не является основным... Нужна национальная программа в которую войдет комплекс ступеней по решению этого вопроса. В России есть деньги, но нет собственной развитой экономики, она как базар с двумя направлениями. Первое это экспорт, есть природные ресурсы продадим, не переработаем и продадим, а сырьем с минимальной маржой и Второе импорт чего нет то импортируем т.е. закупим у других государств, где переработав наше сырье, нам же и впаривают с наивысшей добавочной стоимостью... Это же дико, мы как аборигены обмениваем шкуры на пуговицы и спиртное(образно). При таком подходе не может быть и речи о технологическом прорыве и передовым технологиям. Грубо говоря для того чтобы выкопать яму достаточно лопаты и человека и желательно, чем его труд дешевле тем лучше. Что привело к ненужному ввозу пришлых, которые подорвали не только рождаемость в России, но и стали ее проблемой... Затраты на содержание их превышают их вклад в экономику России разбазаривание социальных средств в том числе направленные на здравоохранение, образование и т.д. Вот такой подход и привел Россию в плачевное состояние ее экономику, в том числе и рождаемость. Это же дико когда государство позволило усыновление гражданам чужих государств заниматься усыновлением, удочерением Российских детей, ювенальную юстицию, чуждые для России фонды по развитию семьи и прочую иностранную чушь... Россия имеет свои традиции и обычаи семьи, веры,, воспитания, обучения и т.д. Так зачем то что чуждо Русским насаждать? Государство в первую очередь и экономика должно начать в первую очередь, работать на свой народ, удовлетворение его потребностей, а не на внешний рынок (экспорт). Защищать свои традиции и ценности в первую очередь семейные. Как только в России экономика начнет работать на народ, а не на политико чиновничье олигархические семьи и их интересы, тогда и рождаемость с благосостоянием населения будет подниматься.... А пока власть предержащих работает на себя подчиняя не только экономику, но и суды, правоохранительные органы, СМИ, культуру и т.д. так и будет загнивать Россия и народ...
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8 час.
А
Александр
Пашинян - имя нарицательное. Наши полуграмотные пашиняны еще не такое устроят. Величие России свелось к возможности безнаказанно воровать в величайших масштабах.
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4 час.
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