ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Огонёк 2024 года стал самым интересным для просмотра за последние много лет! Кроме хороших песен важно было удовлетворить свой интерес к тому, как удастся нашим чинушам удалить из эфира всех ползающих из одного канала в другой gadov, которые бахвалятся своим лгбтэшным происхождением и льют воду на мельницу врага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии