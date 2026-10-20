Вашингтон начал выяснять детали сотрудничества украинских чиновников с мексиканскими наркокартелями. Боевиков картелей отправляли на Украину учиться управлять дронами, а оплата шла приближённым к Зеленскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T План замены русск...
- ВЕ План замены русск...
- T МИД сообщил о поп...
Не СВР ли подкинула пиндосам тему связи мексиканских наркокартелей с хохлятским отребьем.