Театр абсурда
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Театр абсурда

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КПРФ провалила выборы в Мосгордуму

КПРФ с треском провалилась на выборах в Мосгордуму, получив лишь 3 кресла вместо 13 в 2019 году. Однако сравнение результата с 2019 годом честно лишь отчасти – в тот год коммунисты с удовольствием пожинали плоды не своих трудов, а бонусы УГ от несистемщиков.

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