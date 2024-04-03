На Украине собираются переименовать подконтрольные РФ Северодонецк и Первомайск

Верховная рада предложила изменить названия двух городов, находящихся под контролем Российской Федерации в Луганской народной республики (ЛНР), на новые: Северодонецк станет Северскодонецком, а Первомайск - Сокологорском.
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