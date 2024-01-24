Новые правила для иностранных студентов в Канаде: строгие ограничения вступают в силу

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер объявил, что правительство Канады установит лимит на количество разрешений на обучение для иностранных студентов, чтобы стабилизировать рост в течение двух лет.
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