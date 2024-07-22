Министр иностранных дел Украины посетит Китай с визитом

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с 23 по 26 июля будет находиться в Китае с визитом, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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