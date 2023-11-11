Американцы вынуждены будить спящих агентов, чтобы отсрочить разгром укровермахта Александр Ситников Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В Соединенных Штатах признают, что именно Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине.
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