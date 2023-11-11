Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Надо бы срочно известить об этом гаранта, Песков скорее всего  ему об этом не сообщает, бережёт. Себя
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1 д.
г
галина
Пора принять закон о смертной казни и расстрелять по законам военного времени.
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23 час.

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