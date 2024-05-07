Фанаты Билли Айлиш раскритиковали стоимость билетов на концерты

Поклонники Билли Айлиш возмутились стоимостью билетов на ее концерты в рамках грядущего тура. Певица планирует отправиться на гастроли в сентябре 2024 года в поддержку третьего студийного альбома Hit Me Hard and Soft, релиз которого состоится 17 мая.