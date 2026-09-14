Китайские ученые обнаружили одно из крупнейших глубоководных месторождений с высоким содержанием золота и серебра

Фотография китайского океанографического исследовательского судна «Сянъянхун-10», проводящего научно-исследовательскую операцию в океане / © CCTV News Экспедицию организовала совместная научная группа, в которую вошли специалисты Университета Цинхуа, Института морской геологии при Китайской геологической службе, Шанхайского университета Цзяотун и других научных учреждений.
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