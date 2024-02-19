Посол: в учебник истории внесут изменения по событиям в Венгрии 1956 года

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что авторы нового российского учебника истории для школьников старших классов могут внести в него изменения, касающиеся описания венгерских событий 1956 года.
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