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ИА Регнум

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Мужчина полез в драку вместо сына и швырнул ребенка об землю в Перми

Мужчина полез в драку вместо сына и швырнул ребенка об землю в Перми

В одном из жилых комплексов Перми отец ребенка решил влезть в конфликт детей и со всей силы ударил оппонента сына об землю.

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