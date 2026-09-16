Мужчина полез в драку вместо сына и швырнул ребенка об землю в Перми

В одном из жилых комплексов Перми отец ребенка решил влезть в конфликт детей и со всей силы ударил оппонента сына об землю.
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