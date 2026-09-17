«Единая Россия» запустила федеральный ситуационный центр по наблюдению за выбора

«Единая Россия» запустила работу федерального ситуационного центра по наблюдению за выборами У партии есть доступ к видеонаблюдению Центризбиркома на участках, чтобы мониторить процесс голосования для выявления возможных нарушений и разбора спорных ситуаций Ситуационные центы в Единый день голосования будут работать во всех 89 регионах и находиться на постоянной связи с федеральным центром, что позволит в режиме реального времени получать информацию о ходе голосования по всей стране, сообщил секретарь Генсовета.