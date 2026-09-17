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Пятый канал

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«Единая Россия» запустила федеральный ситуационный центр по наблюдению за выбора

«Единая Россия» запустила федеральный ситуационный центр по наблюдению за выбора

«Единая Россия» запустила работу федерального ситуационного центра по наблюдению за выборами У партии есть доступ к видеонаблюдению Центризбиркома на участках, чтобы мониторить процесс голосования для выявления возможных нарушений и разбора спорных ситуаций Ситуационные центы в Единый день голосования будут работать во всех 89 регионах и находиться на постоянной связи с федеральным центром, что позволит в режиме реального времени получать информацию о ходе голосования по всей стране, сообщил секретарь Генсовета.

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