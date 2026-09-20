Агент сообщил о наличии у Головина предложения из Саудовской Аравии

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, подтвердил, что футболисту поступило предложение от одного из ведущих клубов Саудовской Аравии.
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