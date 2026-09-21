Автоэксперт Ворошилов: машину могут забрать за повторную пьяную езду

Автоэксперт Антон Ворошилов рассказал, что машину могут конфисковать за отдельные преступления, совершённые за рулём, если транспортное средство принадлежит самому обвиняемому.
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