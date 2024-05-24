Как это по-украински: Зеленский отплатил Сербии чёрной неблагодарностью

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вучича на помойку,в мусорный бак.
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11 час.
Гусаров Игорь
Добегался шлюшка. И нашим и вашим😡
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8 час.
С С
Петух общипанный, этот Вучич. А &quot;будущее&quot;, в которое предлагают смотреть западлючие, очень напоминает блуждание в темной комнате с завязанными глазами.
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4 час.

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