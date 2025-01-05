«Ты — падшая сущность»: близкие Яниса Тиммы открыто обвиняют Седокову в разорении и смерти спортсмена

Звезда шоу-бизнеса увела баскетболиста из семьи и рассорила с матерью. Янис Тимма и Анна Седокова соцсетиПерспективный ранее спортсмен Янис Тимма в конце декабря был похоронен на родине в Риге после суицида.
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