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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кажется, вы мной одержимы ». Салах о словах Каррагера про фото с Трентом и ван Дейком после матча с «МЮ»

Вингер «Ливерпуля» репостнул фрагмент эфира с участием Каррагера, где экс-игрок мерсисайдцев комментирует публикацию Салаха в соцсети после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

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