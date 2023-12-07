MaximOnline наградил героев проекта «ТОП 50 историй мужчин»

Во время выступления, главный редактор Павел Пучков и заслуженный артист Республики Татарстан и Российской Федерации, один из создателей театра «Квартет И», а также один из участников этого проекта Камиль Ларин обсудили несколько наиболее обсуждаемых тем среди аудитории проекта, его героев и мужчин.