В Госудуму внесен законопроект о защите детей

Он предусматривает ответственность для лиц, продающих несовершеннолетним газосодержащие товары Вячеслав Володин рассказал о новом законопроекте, направленном на защиту детей, который Дума рассмотрит в ближайшее время.
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