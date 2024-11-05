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Под Парижем мужчина напал на пассажиров электрички с топором

Под Парижем мужчина напал на пассажиров электрички с топором

Причины вспыхнувшей в мужчине агрессии не известны.Агентство Франс-Пресс сообщает о том, что в результате нападения неизвестного с топором на людей в электричке в пригороде Парижа были ранены четыре человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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