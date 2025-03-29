Самые яркие модели размера "плюс"

Движение бодипозитива в моде привело к тому, что на Неделях моды практически на каждом показе можно увидеть моделей размера "плюс", а на обложках журнала Sport's Illustrated регулярно появляются девушки в купальниках, отличающиеся пышными формами.
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