Овечкин забил 890-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до четырех шайб

Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе матча против ХК «Баффало Сейбрз» забросил 890-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до четырех голов.