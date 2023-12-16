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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» может купить 18-летнего форварда Луковича за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи. Он также интересен «Челси» (Иван Карпов)

«Спартак» может купить 18-летнего форварда Луковича за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи. Он также интересен «Челси» (Иван Карпов)

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, переговоры между «Спартаком» и сербским ИМТ находятся в продвинутой стадии.

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