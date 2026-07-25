Отношения России и Казахстана носят стратегический характер, указал Путин

Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене. На это указал президент РФ Владимир Путин во время встречи 25 июля 2026 года с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, предложив сверить часы по работе Москвы и Астаны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
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