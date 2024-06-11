Сегодня в Омской области ожидаются сильные ливни, мощный ветер и град. По прогнозу синоптиков, такая погода продлится сутки.
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Сегодня в Омской области ожидаются сильные ливни, мощный ветер и град. По прогнозу синоптиков, такая погода продлится сутки.