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Сын, бикини и Hermes: Надежда Оболенцева показала, как проводит время в Аквитании

Сын, бикини и Hermes: Надежда Оболенцева показала, как проводит время в Аквитании

Надежда Оболенцева, которая на днях опубликовала редкие фото с сыном по случаю своего 43-летия, отдыхает на юго-западе Франции.

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