Китай и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта на Украине

Китай и ЮАР выступили за разрешение российско-украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы, сообщает ТАСС.
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