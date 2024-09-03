Китай и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта на Украине

Китай и ЮАР выступили за разрешение российско-украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы, сообщает ТАСС.