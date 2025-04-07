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Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие сутки

Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие сутки

Магнитные бури накроют Землю в ближайшие сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает Aif.

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