Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие сутки

Магнитные бури накроют Землю в ближайшие сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает Aif.
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