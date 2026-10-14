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Кабмин продлил сахалинский климатический эксперимент до 2029 года

Кабмин продлил сахалинский климатический эксперимент до 2029 года

Сахалинский климатический эксперимент продемонстрировал свою эффективность, он будет продлён до 2029 года.

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