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Как грибы могут спасти ваш дом во время пожара?

Как грибы могут спасти ваш дом во время пожара?

Исследователи обнаружили очень полезное свойство мицелия. Ученые часто сравнивают грибы с айсбергами – то, что вы видите на поверхности, это лишь небольшая часть целого – гораздо больше прячется от взгляда под водой (в данном случае под землей).

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