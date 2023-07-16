Как грибы могут спасти ваш дом во время пожара?

Исследователи обнаружили очень полезное свойство мицелия. Ученые часто сравнивают грибы с айсбергами – то, что вы видите на поверхности, это лишь небольшая часть целого – гораздо больше прячется от взгляда под водой (в данном случае под землей).
Исследователи обнаружили очень полезное свойство мицелия. Ученые часто сравнивают грибы с айсбергами – то, что вы видите на поверхности, это лишь небольшая часть целого – гораздо больше прячется от взгляда под водой (в данном случае под землей).
Свежие комментарии