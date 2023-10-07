Lucid Motors теряет по $338 000 на каждом выпускаемом электромобиле

Многие из потенциальных «убийц Tesla» до сих пор работают себе в убыток, но если компания Илона Маска (Elon Musk) в подобном положении несколько лет назад работала в условиях низкой конкуренции, то сейчас цены на электромобили подвергаются сильному давлению со стороны той же Tesla.
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