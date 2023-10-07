Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

Lucid Motors теряет по $338 000 на каждом выпускаемом электромобиле

Lucid Motors теряет по $338 000 на каждом выпускаемом электромобиле

Многие из потенциальных «убийц Tesla» до сих пор работают себе в убыток, но если компания Илона Маска (Elon Musk) в подобном положении несколько лет назад работала в условиях низкой конкуренции, то сейчас цены на электромобили подвергаются сильному давлению со стороны той же Tesla.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх