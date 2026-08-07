В приволжских городах Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую кампанию «Зелёная волна»

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках социальной кампании «Зелёная волна», направленной на профилактику детского дорожно‑транспортного травматизма и формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах провели серию профилактических мероприятий в городах Кинешема и Наволоки.