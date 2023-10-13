Страна и люди
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Страна и люди

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Экс-премьер Израиля Беннет накричал на телеведущего из-за вопрос о детях Газы

Экс-премьер Израиля Беннет накричал на телеведущего из-за вопрос о детях Газы

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пришел в ярость из-за вопроса ведущего британского телеканала Sky News о том, что будет с палестинскими детьми, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
нафталиН он и есть нафталин.
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17 час.

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