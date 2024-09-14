Марочко заявил о безуспешной попытке ВСУ контратаковать под Кременной

Военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко проинформировал о том, что отряды ВС киевского режима предприняли попытку провести контратаку на Кременском участке линии боевого соприкосновения в тот момент, когда Армия России заняла там новые позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии